Znalazł kamyk. W środku kryło się cenne złoto. Ile było warte?

Wszystko w jednym. To moje uzależnienie i hobby. Moja miłość. Moja praca, dzięki której utrzymuję rodzinę. To moja gra w ruletkę – nigdy nie wiem, na co wypadnie danego dnia. Czy znajdę mały kawałek złota, wielki kamień czy wrócę z pustymi rękami? To właśnie to uczucie niepewności napędza i mnie, i innych poszukiwaczy. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Znam takich, którzy wyszli na pustkowie raz, znaleźli potężny kawałek złota i ustawili się do końca swojego życia. Niedawno jeden facet znalazł ponad 30-kilogramowy kawał złota.