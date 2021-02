Zmiany w "The Voice Kids". Tego widzowie się nie spodziewali

Już 27 lutego rusza czwarta odsłona muzycznego show z udziałem dzieciaków. W programie zabraknie jednak Jana Dąbrowskiego. Zastąpi go były uczestnik "The Voice Kids".

Jan Dąbrowski wspólnie z Antkiem Scardiną przed dwie edycje byli komentatorami w "The Voice Kids". Młody youtuber przemierzał także Polskę wzdłuż i wszerz, wręczając uczestnikom zaproszenia do występu na muzycznej scenie show. W czwartej edycji programu widzowie niestety go nie zobaczą.

- "The Voice Kids" to cudowny program, pełen emocji i niesamowitych talentów, który wprowadził mnie do świata telewizji, dając mi ogromną dawkę edukacji. Na nowo poczułem miłość do muzyki, na nowo poczułem dziecięcą radość oraz nauczyłem się nowych rzeczy, poznając cudownych prowadzących, trenerów, producentów, operatorów. Mógłbym teraz kolejno wymieniać te osoby, ale to nie miejsce na rozległe rozprawki. W skrócie - dziękuję wam koledzy z branży za te dwie piękne edycje. Niestety, w tym roku nie uda mi się być częścią tak cudownej sprawy jak "The Voice Kids" - powiedział Jan Dąbrowski.

- Ale nie martwię się, bo wiem, że zastąpi mnie Oliwier Szot - wspaniały, młody chłopak, z niebywałą ilością pozytywnej energii. Trzymam kciuki za niego oraz całą obsadę czwartej edycji programu, a teraz lecę przewinąć pieluchę - dodał młody tata.

Natasza Młudzik , Jan Bogacz , TVP Oliwier Szot zastąpi Jana Dąbrowskiego Źródło: Natasza Młudzik , Jan Bogacz , TVP

Oliwier Szot, który w nowej edycji dołączy do Antka Scardiny i będzie wręczał uczestnikom koperty, jest znany widzom dwójkowego show. Jego występy w drugiej edycji "The Voice Kids" cieszyły się ogromną popularnością. Piosenkę "Ulepimy dziś bałwana", którą zaśpiewał podczas Przesłuchań w Ciemno, do dziś wyświetlono ponad 15 milionów razy. 10-latek zyskał również miano najbardziej uroczego uczestnika ówczesnej edycji.

Dziś Oliwier ma prawie 13 lat i wciąż zachwyca wszystkich, o czym widzowie będą się mogli przekonać oglądając czwartą edycję "The Voice Kids". Program startuje już 27 lutegoo godzinie 20:00 w TVP2.

