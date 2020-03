Zmiany w "Pytanie na Śniadanie". Wszystko przez koronawirusa

- Kochani jutro śpimy dłużej. Pobudka dopiero o 8.00. W trosce o naszych Gości i Załogę PnŚ skracamy program. Będziemy na wizji od 8.00 do 11.00. Ale tu w sieci jesteśmy z Wami CAŁY CZAS. Bądźcie z nami, bo bez Was to wszystko nie miałoby sensu. Kochamy Was - czytamy na Facebooku "Pytania na Śniadanie".