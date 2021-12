Zmiana w ramówce TVP 1. Premiera finału "Rolnik szuka żony" przesunięta

Finał i konfrontacja rolników i ich kandydatów to moment w każdej serii "Rolnik szuka żony", na który z niecierpliwością czekają widzowie. To właśnie wtedy dowiadują się, dlaczego uczestnicy podjęli takie, a nie inne decyzje i jak potoczyły się ich dalsze losy. To także czas na wspomnienia i wyjaśnienie nieporozumień, czy omówienie tego, co wydarzyło się w poprzednich odcinkach.