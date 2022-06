Zmiana kodowania na DVB-T2 – oglądaj TV w WP Pilot bez wymiany sprzętu

WP Pilot – jak to działa?

Z platformy WP Pilot możesz skorzystać w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. Jak zacząć? Najpierw musisz założyć konto i wybrać interesujący cię pakiet – darmowy bądź wybrany płatny pakiet premium. To wystarczy, by rozpocząć oglądanie TV online na swoim ulubionym urządzeniu – telefonie, tablecie, laptopie bądź telewizorze. Co ważne, nie musisz podpisywać żadnych umów.