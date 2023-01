Zmarł uczestnik "The Voice Senior". Syn i żona pożegnali go we wzruszających słowach

"Gdy mój ojciec Adam Anusiewicz 9 miesięcy temu usłyszał diagnozę, nie pozwolił, aby w jakikolwiek sposób choroba przeszkodziła mu robić to, co uwielbiał. Choć na swoim rachunku miał występy na małych scenach, ogromnych estradach, statkach rejsowych na całym świecie, a jego twórczość mogliście usłyszeć na festiwalach, w telewizji, w radiu, w reklamach nie mając nawet o tym pojęcia, to dopiero w zeszłym roku postanowił wziąć udział w programie telewizyjnym jako uczestnik. I w ten sposób pojawił się na nagraniach do 'The Voice Senior'", napisał.