Zmarł reżyser Krzysztof Rogala. Wiadomo, co z pogrzebem

Nie podano do publicznej wiadomości, z jakiego powodu zmarł Rogala.

"Wszystkich chcących pożegnać Tatę zapraszamy we wtorek 3 listopada 2020 roku w godzinach 19-21 do Domu Pogrzebowego Służew, przy ul. Fosa 19A. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w poniedziałek 9 listopada 2020 roku o godzinie 12.30 w kościele murowanym na Bródnie przy ul. św. Wincentego 81, po czym prochy Zmarłego odprowadzimy do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym" - czytamy.