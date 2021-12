Zmarł aktor znany ze "Świata według Kiepskich". Maciej Zabielski miał 64 lata

"Dotarła dziś do nas smutna wiadomość: zmarł Maciej Zabielski, aktor od blisko 4 dekad związany z Teatrem Nowym w Poznaniu, pojawiający się też na deskach teatrów w Legnicy, Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Gdyni i Wrocławiu, a w latach 1997-2000 należący do zespołu artystycznego poznańskiego Teatru Polskiego. Debiutował u nas w 1983 roku w spektaklu KONIEC EUROPY Janusza Wiśniewskiego, zagrał również m.in. w LOBOTOMOBILU oraz BESTII w jego reżyserii, a także w OBSŁUGIWAŁEM ANGIELSKIEGO KRÓLA w reżyserii Piotra Cieślaka. W ostatnich latach Widzowie mogli oglądać go w roli Złego Pana w DZIADACH w reżyserii Radosława Rychcika. Najbliższym Zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia", napisano.