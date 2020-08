Złamał jej serce. Dziś w końcu się ustatkował

Swoim szczęściem dzielili się oczywiście w prasie. Przez lata sprawiali wrażenie szaleńczo w sobie zakochanych. Jednak Robert Rozmus po czasie przyznał, że dwukrotnie zdradził partnerkę. To był gwóźdź do trumny ich związku.

- Małżeństwo nie jest dla wszystkich. My lepiej dogadujemy się bez papierka. Ale jesteśmy bardzo szczęśliwi. Życzę wszystkim parom, aby miały do siebie takie zaufanie i darzyły się tak wielkim uczuciem jak my - mówiła "Twojemu Imperium" Kwiatkowska.

- Ojcostwo to jest bardzo konkretny test. To praca każdego dnia, 24 godziny na dobę. Wszystkie matki doskonale to wiedzą. Ania jest krucha, a zarazem bardzo silna. Kocham ją za to, że znosi takiego faceta jak ja - wyznał kilka lat temu Rozmus.