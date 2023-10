Zgwałcił niemal 100 kobiet. Policjanci odkryli jego szczegółowe zapiski

Policjanci z kobietą objechali okolicę i trochę przypadkowo, trafili na mężczyznę, który ją zaczepił. W plecaku miał prezerwatywy, gazety pornograficzne. Później, w jego mieszkaniu policja znalazła mapę z naniesionymi punktami i zeszyt, w którym zapisane były w tabelkach imiona dziewczyn, kobiet, kolory włosów, wiek, rok... - Wyglądało na to, że mieliśmy do czynienia z ofiarami przestępstw, a on to wszystko zapisywał - mówi Artur, jeden z policjantów, który zaangażował się w sprawę.