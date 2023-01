Zgrabna Joanna Moro z dekoltem do pępka. Zmysłowo pozuje na plaży

"Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Wyzwań w Wawie ciąg dalszy - ukochana rola mamy, niełatwa i wymagająca żony, i inspirująca do porannego wstawania i dbania o formę rola - aktorki. Właśnie zaczynam pracę nad nowym spektaklem. Dziś pracę nad rolą zaczyna się od plakatu, czyli promocji, tak ten świat się zmienia, ale obiecuję, że zrobimy wszystko z cała ekipa, żeby Was nie zawieźć, a w związku z tym, że w teamie tak się złożyło mamy same dziewczyny - to macie to jak w banku" - napisała aktorka.