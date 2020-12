Zgarnął milion dolarów! Jest pierwszym celebrytą, któremu się to udało

David Chang jest dobrze znanym amerykańskim restauratorem i osobowością telewizyjną. Jego nazwisko nie brzmi obco też tym, którzy są na bieżąco z ofertą Netfliksa, jeśli chodzi o show o tematyce kulinarnej. Chang prowadzi swoją serię "Ugly delicious", a także pojawia się gościnnie w programie "Szefowie kuchni w akcji", produkowanym przez Jona Favreau. Ostatnio mógł sprawdzić się w zupełnie nowej roli - uczestnika programu "Who wants to be a millionaire" w amerykańskiej telewizji.