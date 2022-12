Zespół Kwiat Jabłoni: "Jesteśmy pod wrażaniem działania Melanie C"

- Mel C super pozytywnie nas zaskoczyła! – mówią WP Kasia i Jacek. - Każdy artysta podejmujący działania stojące w kontrze do ograniczania wolności słowa czy niszczenia mediów budzi nasz szczery podziw. A jeśli robi to artysta zagraniczny, który równie dobrze wcale nie musiałby się przejmować sceną polityczną obcego mu kraju, to cieszy podwójnie! Jesteśmy pod wrażeniem świadomego działania Mel C i osób z nią związanych, którym zwyczajnie chciało się zrobić coś więcej, niż bezrefleksyjnie uganiać się za kolejną propozycją występu.