Żenujący pomysł miliarderki. Trudno uwierzyć, że wszyscy dali się na to nabrać

Widzowie oglądający "Zepsutą krew" w serwisie Disney+ nie mogą uwierzyć, że sposób w jaki portretowana przez Amandę Seyfried Elizabeth Holmes przekonała m.in. byłego szefa pentagonu czy szefa amerykańskiej dyplomacji do zainwestowania w jej pomysł grubych milionów był tak prosty. Młoda studentka początkowo miała spore problemy z przekonaniem do siebie potencjalnych inwestorów, ale wpadła na pomysł celowej modulacji swojego głosu, by ten stał się głębszy.