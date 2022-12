Zenek Martyniuk tłumaczy, dlaczego ciągle śpiewa to samo na Sylwestrach. Przyznaje, że chciałby wystąpić z innym repertuarem

W najnowszym wywiadzie lider zespołu Akcent zdradził, dlaczego co roku śpiewa na sylwestrowej scenie te same utwory. Okazuje się, że muzyk nie do końca jest szczęśliwy, że repertuar ma narzucony z góry. - Gramy piosenki sprawdzone, tak z reżyserem żeśmy ustalili, tzn. tak chce reżyser, bo ja na pewno chciałbym zagrać piosenki nowe, ale to chyba nie jest dobra pora. W sylwestra gra się rzeczy sprawdzone, przy których wiemy, że publiczność bawi się najfajniej, zna dokładnie teksty naszych utworów i będzie śpiewać razem z nami w Zakopanem i przed telewizorami. Mam nadzieję, że będzie fajnie, tak jak do tej pory - powiedział agencji Newseria Martyniuk.