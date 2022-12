Zełenski u Lettermana: "Żyjemy bez prądu i wody, ale najważniejsze, że bez Rosji"

Obaj - Letterman i Zełenski - szukają jednak chwili oddechu od ponurych newsów. Wiedzą, że czarny humor też jest bronią przeciw Putinowi. Zełenski, który był komikiem, zanim został prezydentem, odwdzięcza się żartem. Spotyka się dwóch ukraińskich Żydów z Odessy. – Co tam słychać? – No jak to co, trwa wojna Rosji z NATO. – Rosji z NATO? I jak im idzie? – No, Rosja straciła już 70 tysięcy żołnierzy i masę sprzętu. – A NATO? – A NATO jeszcze nie dojechało.