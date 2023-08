Zebrali fatalne recenzje. Kręcą właśnie kolejną część "Kogel Mogel"

Pierwsza część "Kogel-mogel" z 1988 r. to komedia, która na stałe weszła do historii polskiego kina. Większość z nas mogła widzieć ją przynajmniej raz w życiu z prostej racji -film w obsadzie z Ewą Kasprzyk, Grażyną Błęcką-Kolską oraz Zdzisławem Wardejnem często można obejrzeć w telewizji. Podobnie ma się z drugą częścią, "Galimatias, czyli kogel-mogel II", która trafiła do kin w 1989 r.