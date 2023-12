Zdradził płeć ich dziecka. Ania z "Rolnik szuka żony" nie była zadowolona

Widzowie gratulują Ani. Zna swojego partnera bardzo krótko, ale zawsze powtarzała, że chce być mamą, więc teraz liczy się to, że spełni swoje marzenie w wieku 36 lat. Fani programu "Rolnik szuka żony" podkreślają jednak, jak fatalnie zachował się Kuba, nie szanując jej prośby. Ania miała pełne prawo do zachowania tej intymnej informacji jeszcze przez jakiś czas tylko dla bliskich. Co więcej - jasno mu to zakomunikowała, a on to zignorował. Fani piszą, że to pierwsza poważna "czerwona flaga" w zachowaniu mężczyzny. "Olał ją", "nie uszanował" - powtarza się w komentarzach. Co o tym sądzicie?