Zdjęcia do nadchodzącego hitu zawieszone. Przez największe od 100 lat trzęsienie ziemi

Marvel i Disney w opałach. Ich flagowy serial, który za kilka miesięcy ma trafić na platformę Disney+, może być zagrożony. Wszytko przez ogromne trzęsienie ziemi.

We wtorek miały ruszyć w Portoryko zdjęcia do serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz". Jednak jak podaje Deadline, plany te uległy nagłej zmianie. Wszystko wskazuje na to, że aktorzy i ekipa nie wrócą na wyspę, a plan zostanie przeniesiony w inne miejsce. Wiadomo, że zdjęcia miały rozpocząć się na północy wyspy w miejscowości Arecibo i potrwać najbliższe 2 tygodnie.