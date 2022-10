Zbigniew Hołdys słynie z antyrządowych poglądów. Jego syn będzie współpracował z TVP

"Kiedy odezwali się do mnie ludzie ze SwipeTo z propozycją, abym pisał dla nich o muzyce filmowej, to z jednej strony bardzo się ucieszyłem, że oto pojawi się w polskim internecie nowe miejsce, w którym będzie można przeczytać coś więcej o bardzo ważnym, pięknym aspekcie świata kina […]. Z drugiej strony pojawił się oczywisty niepokój i niepewność związane z firmą stojąca za tym całym projektem, czyli Telewizją Polską. Telewizją, którą to wiele, wiele razy i to naprawdę ostro zdarzało mi się w ostatnich latach krytykować. A biorąc pod uwagę moje nazwisko, to często obrywało mi się za to znacznie mocniej niż innym anonimowym twardzielom. Z wiadomych przyczyn nie chciałem być choćby najmniejszym trybikiem żadnego medium parającego się propagandą mającą na celu zniszczenie drugiego człowieka. Medium atakującego tożsamość, wyznanie, kolor skóry czy poglądy polityczne (jak robi to niemal codziennie przez ostatnie lata kanał TVP Info czy sztandarowy program TVP1 'Wiadomości'). Dostałem zapewnienie, że na SwipeTo nie będzie żadnych tego rodzaju treści. Że nikt nie będzie ingerował w moje artykuły. Że będę mógł pisać, co chcę i o czym chcę. A do tego sam sobie ustaliłem granicę, że jeśli kiedykolwiek któraś z tych sytuacji ulegnie zmianie, to ja tego samego dnia przestaję dla SwipeTo pisać […]".