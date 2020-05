Zbigniew Hołdys zaatakował byłego prezentera "Wiadomości". Poszło o Trójkę

Reszczyński - Czekaliśmy na to spotkanie... Bardzo się do niego przygotowaliśmy. Ponieważ pierwszy raz występuję w roli gospodarza takiego spotkania, zapomniałem powitać pana. Dziękuję za przyjście. Obawialiśmy się, że może pan nie znaleźć na to czasu...

Jaruzelski - Bez kurtuazji nie możemy się jednak obejść (uśmiech)

Reszczyński - (uśmiech) Wiemy że ma pan na głowie mnóstwo ważnych spraw. Pierwsza tura pytań będzie natury osobistej, czy zgadza się Pan na to ?

Jaruzelski - Zgadzam się. Przy wejściu do tego budynku zostałem upudrowany, nakremowany. Teraz czas na golenie... (śmiech)

Reszczyński - Czy zaczyna pan dzień od kawy? (harde pytanie! - ZH)

Jaruzelski - Nie od kawy. Piję herbatę i na śniadanie od 20 lat, czemu się wszyscy dziwią, zjadam niedużą kromkę razowego chleba, biały ser i miód. Potem wyjeżdżam do pracy i wracam około 24 tej.

Reszczyński - Och... Czy nie należałoby tego typu informacji podawać więcej, by przybliżyć społeczeństwu szefa naszego państwa ?

Jaruzelski - Nasza konwencja polityczna jest inna..."