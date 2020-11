Zażartowali na antenie TVP. Widzowie bezlitośni

Nawiązujący swoim formatem do "Szkła kontaktowego" program publicystyczny TVP "W tyle wizji" wciąż wzbudza liczne kontrowersje. Tym razem prowadzący uderzyli w Rafała Trzaskowskiego i wiceprezydenta stolicy. Widzowie są zgodni: komentatorzy po raz kolejny przekroczyli granicę dobrego smaku i przyzwoitości.

Prowadzący "W tyle wizji" nie omieszkali w swoim komentarzu odnieść się do orientacji seksualnej Rabieja. Cztery lata temu polityk publicznie powiedział, że jest gejem. - Przyjdzie do ratusza i co? - zapytał Stanisław Janecki. - Po raz pierwszy pocałuje klamkę, a nie jakiegoś innego mężczyznę - odpowiedział Krzysztof Feusette.