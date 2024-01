Zawodowy dramat Kubickiej. I to w dniu urodzin

Dziś Kubicka ma własne kolekcje bielizny i perfum. Otworzyła swój butik. O obecność w mediach też nie musi się martwić, bo to zapewnia jej związek z Aleksandrem Baronem. Media jeszcze do niedawna co chwilę spekulowały, że para jest w kryzysie lub właśnie się rozstała. Ich relacja ma się jednak na tyle dobrze, że doszło nie tylko do zaręczyn, ale para spodziewa się dziecka.