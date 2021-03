Zawadzka ma na sobie bikini i pije z kokosa. Fani: "Bogini"

Marcelina Zawadzka to Miss Polonia 2011, która dwa lata później zaczęła pracować jako prezenterka telewizyjna. Po prowadzeniu programu dla m.in. TVN Turbo, w 2015 r. przeszła do TVP, gdzie współprowadziła "Pytanie na śniadanie". Była też uczestniczką takich show jak "Przygarnij mnie" oraz "Dance Dance Dance".

Jednak to wszystko skończyło się w 2020 r. za sprawą oskarżeń o oszustwa podatkowe. TVP zawiesiła z nią współpracę do czasu wyjaśnienia sprawy. Warto jednak zauważyć, że nawet bez pracy w Telewizji Polskiej Zawadzkiej nie wiedzie się najgorzej. Wolna od zawodowych zobowiązań czas spędzała głównie na podróżach (jakiś czas temu była z Meksyku), a reklamodawcy wciąż o nią zabiegają. To wszystko internauci mogą oglądać za sprawą jej Instagrama. Często wrzuca tam zdjęcia, gdzie eksponuje swoje wdzięki.