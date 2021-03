Zaszczepił się AstraZenecą. "To były trzy dni wyjęte z życia"

"Dzieci", "Jestem z miasta" czy "Co ty tutaj robisz". To tylko kilka przebojów Elektrycznych Gitar, które Polska nuciła jak długa i szeroka. Dziś lider zespołu dr Kuba Sienkiewicz bardziej niż muzyce poświęca się pracy zawodowej. W najnowszym wywiadzie dla Wprost opowiedział, jak przez pandemię zmieniło się jego dotychczasowe życie.

W rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską Sienkiewicz mówił m.in. o tym, jak COVID-19 wpłynął na jego pacjentów, jak sytuacja wygląda z perspektywy lekarzy i co uważa za największą porażkę Ministerstwa Zdrowia.

Polskie gwiazdy z koronawirusem. Lista jest coraz dłuższa

- Proszę mi życzyć, żeby druga dawka szczepionki mnie tak nie powaliła jak pierwsza. To były trzy dni wyjęte z życia - mówił wokalista Elektrycznych Gitar, dodając, że zaszczepił się preparatem koncernu AstraZeneca. - Ale to tylko zbieg okoliczności - podkreślił Sienkiewicz.

Rozmówca Wprost odniósł się przy okazji do gorącego tematu wycofania szczepionki.

- Uważam, że należy trzymać się ustaleń WHO i specjalistów. Jeśli jest decyzja, że w Polsce szczepionki się nie wycofuje, to tego się trzymajmy. Nie ma sensu uprawiać dodatkowej propagandy - zaznaczył, dodając jeszcze raz na koniec, że "zawsze będzie stał na stanowisku, by słuchać specjalistów w danej dziedzinie".