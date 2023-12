"Zasłaniałam oczy, odwracałam twarz". Ultrabrutalny serial szokuje polskich widzów

Po prawie pół roku od premiery za oceanem i kilka miesięcy po zakończeniu emisji w Stanach, do Polski wreszcie (?) trafił... kolejny serial Taylora Sheridana. Twórca "Yellowstone", który znalazł sobie ciepłą posadkę na platformie Paramount+ (u nas pod postacią SkyShowtime), taśmowo wypuszcza kolejne zakontraktowane produkcje odcinkowe. W "Special Ops: Lioness" Sheridan ponownie udowadnia, że każdy w jego produkcjach może zdrowo oberwać. Pytanie tylko, czy nieuzasadniona fabularnie przemoc to coś, na co gotowi są wrażliwi na takie sceny widzowie?