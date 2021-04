Zaskoczenie. Najpopularniejszy serial minionego tygodnia na VOD to…

"Stranger Things" odniósł spektakularny sukces. W okresie premiery drugiej serii Netflix odnotował rekordowy przyrost użytkowników. Serial był wielokrotnie nominowany do Złotych Globów, nagród Emmy. Stał się kultową produkcją. To wszystko jednak nie tłumaczy, dlaczego blisko dwa lata po premierze trzeciej serii "Stranger Things" ponownie stał się najczęściej wyszukiwanym tytułem pośród oryginalnych seriali platform VOD.

"Stranger Things" - zwiastun 4. serii / Pozdrowienia z Rosji.

Warto przypomnieć, że początkowo czwarty sezon miał mieć premierę na początku tego roku. Jednak w pewnym momencie zdjęcia do serialu zostały przerwane z powodu pandemii koronawirusa (co widać po skromnym materiale filmowych zawartym w zapowiedzi najnowszego sezonu). Filmowcy wrócili na plan dopiero we wrześniu ubiegłego roku.