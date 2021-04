Zaskakujący telefon w "Szkle kontaktowym". Prawicowe media pieją z oburzenia

"Szkło kontaktowe" od lat pozwala widzom dzwonić i wyrażać swoje opinie na antenie. Tym razem pani Janina w dość mocnych słowach skrytykowała działania PiS-u w ramach szczepień i walki z koronawirusem. Na reakcję prawicowych mediów nie trzeba było długo czekać.

W ostatnim odcinku "Szkła kontaktowego" prowadzący program Artur Andrus i Dominik Zimiński odebrali telefon od pani Janiny z Warszawy. Kobieta nie kryła frustracji wynikającej z działań rządu PiS-u w walce z pandemią i prowadzenia programu szczepień. Nie przebierała w swoich słowach.

- Jak to wszystko oglądam, to mnie tak szlag trafia. Gdybym mogła, to bym ich wszystkich wysadziła w powietrze - mówiła. Zimiński odchrząknął, żeby się nie zaśmiać. Andrus dalej słuchał wywodu pani Janiny.

- Jeżeli chodzi o naszą Warszawę kochaną, to tak się motają z tymi szczepieniami i punktami szczepień, że człowieka szlag trafia. Dlaczego? Bo pan Kaczyński nienawidzi Warszawy, bo, mimo że w niej mieszka, to nie rządzi i tutaj jest pies pogrzebany. Bo gdyby oni rządzili, to byłoby punktów pełno i wtedy warszawiacy nie musieliby jeździć do Radomia się szczepić - stwierdziła. Prowadzący grzecznie się z nią zgodzili.

Władze Warszawy planowały otworzyć 19 kwietnia 13 nowych punktów szczepień w stolicy. Prezydent Rafał Trzaskowski narzekał, że przez nagłe zmiany decyzji w rządzie otworzą się tylko dwa planowane punkty, w dodatku dzień później. Reszta będzie badana przez NFZ, który może dopuścić je do użytku dopiero w maju.

Z kolei dla prawicowych mediów komentarz pani Janiny jest dowodem, że to zwolennicy opozycji są bardziej wrogo nastawieni do obozu rządzącego i że w "Szkle kontaktowym" to nie pierwsza taka sytuacja.

Portal Wpolityce.pl wytyka sytuację z października 2020 r., gdy jeden z widzów użył zwrotu "ubój kaczora" w odniesieniu do działań rządu. Ponadto podkreśla, że prowadzący program nie reagują na ich zdaniem skandaliczne wypowiedzi widzów.

