Zaskakujący sojusznik rządowych obostrzeń. TVN24 tłumaczy zasadność kwarantanny

Minister zdrowia Adam Niedzielski oraz główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban przedstawili w czwartek 17 grudnia nowe wytyczne dotyczące działań związanych z epidemią koronawirusa. – Nie jest wykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni i tygodnie, bo nie możemy liczyć, że szczepienia zaczną chronić nas w tym najbliższym okresie – powiedział Adam Niedzielski.

To oznacza w praktyce, że od 28 grudnia do 17 stycznia będziemy mieli kwarantannę narodową. Niedzielski zapowiedział również dodatkowe ograniczenia w noc sylwestrową. – Wprowadzamy ograniczanie w przemieszczaniu się od godz. 19 dnia 31 grudnia do godz. 6 dnia 1 stycznia – przekazał minister zdrowia.