Zaskakujący finał "Hotel Paradise. All Stars". Wylała się fala krytyki

Grzegorz Głuszcz w wywiadzie dla dziendobry.tvn.pl nie krył swojego rozczarowania. - Tak, to był dla mnie szok. Jak kopniak w tyłek. Po tym wszystkim, co przeszedłem z Julią, jak spędzaliśmy czas, jak byliśmy blisko, słysząc od niej tyle dobrych słów, to w życiu bym nie pomyślał, że mogłaby być na tyle perfidna, bez uczuć, żeby zagrać to wszystko i na koniec rzucić kulą, zabrać pieniądze.