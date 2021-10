Zaskakująca decyzja w "Daj się odmienić". Jeszcze nikt nie miał takiego życzenia

W kolejnym odcinku popularnego show Telewizji WP poznamy dwie kobiety, które nie mają przed sobą tajemnic. Żadna z nich nie boi się też powiedzieć drugiej, co myśli o wyglądzie koleżanki. A że jedna weźmie sobie do serca to, co mówi druga, wizyta w "Daj się odmienić" nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. To naprawdę świetny pomysł.