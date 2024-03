Zapytali Pavlović o zarobki w "Tańcu z Gwiazdami". Co ona na to?

- Ja jestem zabezpieczona, ponieważ też używałam głowy, chociaż w dawnych czasach - bardziej o aktorach myślę - nikt wtedy nie myślał, że to się tak przełoży, że oni będą mieli niskie emerytury i tuzy w aktorstwie okazuje się, że dostają niewiele. Myślę, że w tańcu tak samo będzie, ponieważ cała gama tancerzy, nauczycieli tańca to strefa komercyjna, czyli nie jesteśmy zatrudnieni w strefie państwowej i teraz te emerytury to będą groszowe sprawy - skomentowała w rozmowie z Pomponikiem.