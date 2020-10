Zapracowana Małgorzata Rozenek pokazała stylowe zdjęcie. Klasa!

Małgorzata Rozenek-Majdan nie zwalnia tempa. Prezenterka nie kryła, że ma zamiar szybko wrócić do zawodowych wyzwań. Jak powiedziała, tak zrobiła.

Już na planie "Projektu Lady" pojawiła się stosunkowo niedługo po porodzie , a za kulisami towarzyszył jej maleńki Henio i ukochany Radosław. Popularne show to jednak nie jedyne wyzwanie, którego podjęła się w ostatnim czasie Rozenek .

Małgorzata Rozenek zapowiada reality show?

Tym razem pokazała się w eleganckim, jeansowym komplecie zestawionym z beżowym golfem. "Perfekcyjna pani domu" niczym wychodząc z helikoptera, nawiązuje do jednej z ostatnich sesji właśnie. Przy okazji wydaje się sugerować, że cały czas jest nawet nie tyle, co w biegu, to w locie.