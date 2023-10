Zamienił TVP na TVN. Michał Szpak z nową posadą

Od tego czasu Michał Szpak wycofał się ze wszelkich imprez organizowanych przez TVP. Nie może jednak narzekać na brak zainteresowania innych stacji. Jak podaje serwis Wirtualne Media, muzyk ma dołączyć do jury nowego show TVN "Drag me out" u boku Andrzeja Seweryna. Nie ujawniono jeszcze nazwiska trzeciego jurora. Mówi się, że ma być to kobieta.