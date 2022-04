Zamach czy katastrofa? TVP, TVN i Polsat podają różne wersje

TVN "weryfikuje", "odkłamuje", "podaje kontrargumenty"

Zupełnie inaczej wyglądała relacja w TVN24. Już podczas samej konferencji, relacjonowanej na żywo, na "pasku" pojawiały się bieżące komentarze. Można tam było przeczytać takie hasła jak: "Nie było wybuchu, nie było bomby" z odniesieniem do ustaleń dziennikarskiego śledztwa jednego z pracowników stacji. Już cztery lata temu dotarł on do zeznań biegłych, powołanych przez prokuraturę, prowadzącą postępowanie w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu. Inny, powracający na "pasku" komentarz brzmiał: "Mimo ustaleń ekspertów prokuratury, PiS wraca do narracji o zamachu smoleńskim". Cały materiał opatrzony był komunikatem: "teorie o zamachu kontra fakty o katastrofie smoleńskiej".