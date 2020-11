Zaliczył wpadkę. Fani szybko ją wychwycili

Dziennikarz od lat przyciąga przed telewizory widzów spragnionych sensacji. Choć ostatnie edycje programu "Kuba Wojewódzki" cieszą się mniejszą oglądalnością niż dawniej, o showmanie ciągle jest głośno. Bardzo o to dba. W końcu oprócz własnych biznesów, zarabia też na reklamie.

W ostatnich tygodniach gwiazda TVN-u, podobnie jak wielu internetowych celebrytów, reklamuje nakładkę do wybielania zębów. Kuba Wojewódzki dodał kolejne zdjęcie z podświetlanym gadżetem.

Internautom nie dawało to spokoju. "Sobota wieczór? Przecież jest niedziela, Pan Kuba chyba popłynął", "Ale jest przecież niedziela" - pisali pod postem. Dziennikarz postanowił im odpowiedzieć.

"Niedziela rano to trochę piątek wieczór...", "Ale my ciągle siedzimy i przyglądamy się na siebie... " - skomentował Wojewódzki. Przekonuje was takie wytłumaczenie?