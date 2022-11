Zakonnica z "The Voice of Italy" zrzuciła habit. Nie uwierzycie, jak teraz wygląda

"The Voice" to program, który od wielu lat jest hitem niemal na całym świecie. Format jest realizowany w kilkudziesięciu krajach, w tym również we Włoszech. I to właśnie we włoskiej edycji swoją wielką karierę rozpoczęła Cristina Scuccia. Uczestniczka nie tylko wyróżniała się umiejętnościami wokalnymi, ale przede wszystkim tym, że... była zakonnicą. Jej występ wzbudził światową sensację, kiedy na etapie tzw. przesłuchań w ciemno wystąpiła w habicie, śpiewając piosenkę Alicii Keys pt. "No One". Żaden z jurorów, który przysłuchiwał się jej głosowi, nie spodziewał się, że po odwróceniu fotela ujrzy zakonnicę.