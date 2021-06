Żaklina Ta Dinh jest w ciąży. Podzieliła się informacją z fanami

"Poznaliśmy się 12 lat temu, kiedy byliśmy nastolatkami i połączyła nas najlepsza przyjaźń, jaką mieliśmy, która później przerodziła się w miłostkę. To były tak fajne czasy, że do tej pory wspólnie wspominamy je z uśmiechem. Przez te kilka lat każde z nas wiodło swoje życie, ale to nie stanęło nam na przeszkodzie, kiedy spotkaliśmy się po latach i okazało się, że dawne uczucia nigdy nie wygasły. Dziś mam przy sobie najlepszego przyjaciela, który na dodatek jest teraz moim narzeczonym" – napisała.