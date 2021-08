Zakładali razem Ayę RL. Igor Czerniawski ostro o Pawle Kukizie

Igor Czerniawski został także zapytany o to, czy wydaje mu się, że Paweł Kukiz nie jest szczery z innymi ludźmi. Muzyk odpowiedział dosadnie. - Dziś oczywiście trudno mi to oceniać. Nie rozmawialiśmy od bardzo dawna. Ale mam wrażenie, że on cały czas udaje. Mało tego, robi to tak sugestywnie, że sam w to wierzy. To jest człowiek, który jednego dnia mówi jedno, a drugiego - coś zupełnie przeciwnego. Był już kiedyś w polskiej polityce ktoś, kto był za, a nawet przeciw. Mam wrażenie, że Kukiz jest gdzieś w podobnym miejscu - podsumował Igor Czerniawski.