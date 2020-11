Zagrała Dianę w "The Crown". Po jednej scenie trafiła do szpitala

Emma Corrin dołączyła do obsady "The Crown", wcielając się w najnowszym sezonie w młodą księżną Dianę. Dla 24-letniej aktorki jest to przełomowa rola, z którą wiązał się dramatyczny epizod. Corrin przewieziono do szpitala i nie skończyło się na rutynowej kontroli.

Emma Corrin zagrała w "The Crown" młodą księżną Dianę (Materiały prasowe, Getty Images)