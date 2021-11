Zagrał z megaprodukcji Netfliksa. "Ilu Polakom to się udało?" – pyta Marcin Harasimowicz

Tak. Grałem w popularnej operze mydlanej "Days of Our Lives", w serialach "NCIS: Los Angeles" czy "StartUp" z Martinem Freemanem. To są przyzwoite pieniądze, bo to nie są produkcje niskobudżetowe. To jest jak gra w NBA jako 13 zawodnik. Może nie łapię się do pierwszego składu i nie kupię sobie prywatnego jeta, ale to są wciąż bardzo godne warunki finansowe.