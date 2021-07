Zadała niewygodne pytanie ministrowi. Dziś już nie pracuje w telewizji

W 2015 roku Karolina Lewicka przeprowadziła wywiad na antenie TVP z wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim. Rozmowa dotyczyła głównie wystawianej wtedy we wrocławskim Teatrze Polskim sztuki "Śmierć i dziewczyna", w której sprawie Gliński wystosował pismo do marszałka województwa. Domagał się zawieszenia premiery spektaklu, gdyż w jednej ze scen miał znaleźć się akt seksualny. Lewicka dopytywała ministra, dlaczego i na jakiej podstawie postanowił interweniować. Doszło do kłótni.