Zabójstwo znanej rosyjskiej dziennikarki. Czy jej śmierć była prezentem urodzinowym dla Putina?

Była zdyscyplinowana: nie paliła, nie piła, regularnie biegała. W domu każdego ranka, włącznie z weekendami, wstawała przed 7, by wyprowadzić van Gogha, swojego czworonoga, na spacer. Dwójkę dzieci nawet podczas ferii zapędzała do zadań z matematyki, wkuwania wierszy i gry na skrzypcach. Za to pozwalała im chodzić do szkoły w dżinsach, nie w mundurkach.