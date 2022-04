"Zabijać jak najwięcej Ruskich". Były ukraiński żołnierz bohaterem nowego serialu TVP

- Tacy, co mi mówią, że to Putin, to mogą spier...lać w kierunku rosyjskiego statku. To nie Putin, to nie politycy, to zwykłe, ruskie gó...o przyszło na nasze ziemie i strzela w naszych miastach, do naszych żołnierzy. Oni zawsze tacy byli - podkreśla i dodaje: