"Zabawa w chowanego" trafi do telewizji. Twórcy znowu udzielili darmowej licencji

- My wszyscy, i politycy, wychowaliśmy sobie Kościół w poczuciu bezkarności. Był wyjątkowo traktowany, pewnie trochę przez pontyfikat Jana Pawła II i krzywdy, które poniósł w PRL-u. Niestety, wciąż to widać. Przykłady buty, z którymi się spotkaliśmy, to było to samo, co wcześniej - powiedział w rozmowie z WP Marek Sekielski.