"Z Wysp Brytyjskich zostanie radioaktywna pustynia". Rosyjska telewizja symuluje atak na Irlandię i Wielką Brytanię

Zdetonowania pocisku u północnych wybrzeży Irlandii, zdaniem Kisielowa, dokonano by za pomocą podwodnego robota/drona marki Posejdon – to rodzaj termojądrowej torpedy. Jak opowiada podniecony Kisielow, taki podwodny dron zbliża się na 1 kilometr do celu z szybkością 200 km/h. Głowica jądrowa ma 100 megaton.