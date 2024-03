Christina Applegate jest wściekła na swoją diagnozę. "To najgorsze, co mnie w życiu spotkało"

"Przyjaciele, kilka miesięcy temu zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane. To bardzo dziwna podróż, ale mam ogrom wsparcia od bliskich mi osób, które także na to cierpią" - tak brzmiała wiadomość Christiny Applegate (wówczas 50-letniej) do świata, fanów i branży w sierpniu 2021 roku.