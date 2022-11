Z kim walczy Rosja? Teraz z "władcą piekieł, Lucyferem i satanistami"

Teraz to już walka egzystencjalna o przetrwanie ruskiego miru, ruskich wartości i Rosji. Wszyscy, jako jeden byt narodowy, bronimy się przez Zachodem. To baśniowa walka dobra ze złem. My – Rosjanie – jesteśmy ci dobrzy. My wyznajemy prawdziwe wartości, cenimy chrześcijańską wiarę. A oni chcą nam narzucić obce, zgniłe wartości, sodomię i zniszczyć nas. Po tamtej stronie jest szatan, Lucyfer, władca piekieł, sataniści; a po naszej sam Stwórca – to dosłowne cytaty z Putina, Miedwiediewa czy Sołowiowa. To jest święta wojna, a jako że Bóg i Cerkiew są z nami, to my mamy "sakralną siłę". Jak się nie obronimy, to świat dobra zginie.