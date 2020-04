Cała prawda o kultowym programie. Widzowie byli latami oszukiwani

W wywiadzie z serwisem HipHopDX gospodarz show "Odpicuj mi brykę" (org. "Pimp My Ride"), raper Xzibit kategorycznie odciął się od historii, jakie ujrzały światło dzienne kilka lat po zdjęciu programu z anteny. - Postawmy sprawę jasno. Nie miałem nic wspólnego z tuningiem tamtych fur - mówi Xzibit, który wyznał z rozbrajającą szczerością, że przyjął fuchę, bo chciał, aby MTV puszczało jego klipy. A poza tym kompletnie nie zna się na samochodach. Deklaracja muzyka nie powinna nikogo dziwić. Zarzuty pod adresem programu i stacji okazały się naprawdę ciężkie. Aż trudno w to uwierzyć, zwłaszcza, że emitowany w latach 2004-2007 program był flagowym formatem MTV.

Pół roku bez auta

Wszystko zaczęło się w 2013 r., kiedy jeden z uczestników programu imieniem Justin odpowiadał na pytania użytkowników serwisu Reddit. Dotyczyły one odcinka z 2005 r. w którym wystąpił. Mężczyzna zdradził m.in. że odpicowanie jego auta trwało niemal pół roku, a nie, jak sugerował montaż kilka dni. Zespół zajmujący się przeróbką nie zrobił właściwie nic poza kosmetyką i zamontowaniem bajerów. Mechanicy nie ruszyli ani napędu, ani pozostałych układów, choć te wymagały naprawy. Mało tego, na czas przeróbki uczestnik nie dostał transportu zastępczego ani rekompensaty za wynajmowanie pojazdów i komunikację miejską.

Wielka ustawka

Okazało się, że "Odpicuj mi brykę" było reżyserowane od początku do końca. I to w najmniejszych szczegółach. Jedna z uczestniczek musiała kłamać na temat swojego wieku, bo była "za stara" dla widzów MTV. Miała 25 lat. Producenci zmusili ją też do mówienia przed kamerą, że interesuje się kinem, choć prywatnie nie przepadała za filmami. Czemu? Po prostu mieli plan na auto z takim motywem.