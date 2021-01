Xena kontra Herkules. Rozprawiła się z politycznymi komentarzami kolegi

W środę 6 stycznia zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do Kapitolu, gdzie Kongres USA miał zatwierdzić wyborczą wygraną Joe Bidena. Posiedzenie Kongresu zostało przerwane, kongresmenów ewakuowano, doszło do starć protestujących z policją, użyto gazu. W starciach zginęły cztery osoby . Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser przedłużyła stan wyjątkowy w mieście na kolejne 15 dni. Będzie trwać do końca kadencji prezydenta Donalda Trumpa (Joe Biden ma zostać zaprzysiężony 20 stycznia).

To, co stało się w Waszyngtonie, jest szeroko komentowane w sieci. Nie brakuje opinii gwiazd, które w większości potępiły to, co stało się w Kapitolu. Ale są też znane osoby, które przyczyniają się do szerzenia fake newsów. I taką osobą jest Kevin Sorbo, czyli serialowy Herkules.